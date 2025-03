LIVE (p.t.): Catania 0-0 Foggia, tabellino e statistiche partita

28′ Bel pallone messo in mezzo da Jimenez, Corallo aggancia ma sbaglia la conclusione e l’azione sfuma

CATANIA FOOTBALL CLUB vs CALCIO FOGGIA

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI:

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Del Fabro, Di Gennaro (VC), Allegretto; Raimo, Frisenna, De Rose (C), Anastasio; Jimenez, Luperini; Corallo.

A disp. di Toscano: Farroni, Butano, Quaini, Gega, Forti, Lunetta, Privitera, D’Emilio.

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro (VC), Salines (C), Dutu, Vezzoni; Tascone, Da Riva, Gala; Orlando, Sarr, Zunno.

A disp. di Zauri: Perina, Marzupio, Pazienza, Kiyine, Danzi, Brugognone, Touho, Santaniello.

ARBITRO: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Roberto Meraviglia (Pistoia)

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola)

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE: direttore di gara con il lutto al braccio in memoria dell’ex presidente dell’AIA Tullio Lanese

CALCI D’ANGOLO: 2 – 2

CROSS: 8 – 3

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 1

TIRI IN PORTA: 0 – 1

TIRI DENTRO L’AREA: 1 – 1

TIRI DA FUORI AREA: 0 – 2

TIRI FUORI: 1 – 2

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 0 – 1

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 0

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE:

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 4

RIMESSE DAL FONDO: 2 – 3

RIMESSE LATERALI: 8 – 8

FUORIGIOCO:

FALLI COMMESSI: 1 – 1

POSSESSO PALLA:

