CATANIA-FOGGIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Foggia allo stadio “Angelo Massimino” per la 29a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo il pareggio esterno riportato al cospetto del Team Altamura, ancora una volta non vanno oltre il risultato di 1-1.

I gol sono stati messi a segno entrambi nel corso del secondo tempo. Il Foggia ha sbloccato il match nel momento migliore del Catania grazie al gol siglato dal centravanti Sarr al 67′. Reazione del Catania che non ci sta e, nel giro di otto minuti, riequilibra la gara andando a segno con il laterale sinistro Anastasio. Nel finale continua a spingere la squadra di Toscano ma il risultato non cambia. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 1-1 Foggia, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

