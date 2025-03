CATANIA SOCIAL – Jimenez: “Ti amo tantissimo mamma, mi manchi come l’aria”

“Oggi sarebbe stato il compleanno della persona più importante della mia vita, ti amo tantissimo mamma, mi manchi come l’aria”. Le parole commosse di Kaleb Jimenez che, su Instagram, aggiunge una foto che lo ritrae qualche anno fa mostrando una maglia sotto la divisa di gioco recante la scritta “Sempre con me, mamma”.

Allora il calciatore italo-spagnolo vestiva la casacca del Vicenza, andando a segno all’Allianz Stadium contro la Juventus Next Gen nel match valido per l’andata della finale di Coppa Italia di Serie C. In quella occasione Jimenez realizzò al minuto 88 un bellissimo gol, decisivo ai fini dell’1-2. Gol siglato il 2 marzo 2023 con dedica proprio alla sua amata madre, che non c’è più da una decina d’anni ma è sempre viva nella mente e nel cuore del giocatore attualmente in forza al Catania.

VIDEO: il gran gol di Jimenez contro la Juventus Next Gen

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

