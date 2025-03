CAVESE-CATANIA: scatterà il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia etnea

In vista della gara Cavese-Catania, in programma sabato 12 Aprile alle ore 15.00 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, l’Autorità competente disporrà il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania. Pesano gli scontri tra le tifoserie degli anni scorsi e soprattutto mesi fa, nella notte, sull’autostrada A2, allo svincolo di Tarsia (provincia di Cosenza) che causarono rallentamenti e disagi alla circolazione del traffico sull’autostrada, quando i supporter rossazzurri rientravano da Torre del Greco e quelli della Cavese da Messina. Sarà la terza trasferta consecutiva vietata alla tifoseria catanese, che dovrebbe tornare a viaggiare senza restrizioni sabato 26 Aprile, in occasione di Potenza-Catania.

