COPPA ITALIA SERIE C: finale d’andata, Rimini vittorioso

All’andata della finale di Coppa Italia di Serie C, il Rimini si impone a Gorgonzola con il risultato di 1-0 battendo la Giana Erminio. Match abbastanza equilibrato per quasi tutti i 90′. Autore del gol della vittoria, Cioffi al minuto 81. L’8 Aprile si disputerà la gara di ritorno a Rimini per decidere chi tra le due squadre si aggiudicherà il trofeo. La formazione biancorossa vede più vicino il traguardo dopo che, nella passata stagione, vide interrompersi il cammino in semifinale venendo eliminato dal Catania (decisive le reti di Cicerelli e Castellini), che poi vinse la competizione al cospetto del Padova.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***