COSTANTINO (ACR Messina): “Bel ricordo di Catania, sfida speciale per me. Domenica possiamo e dobbiamo vincere”

L’attaccante del Messina Rocco Costantino, in prestito dal Catania, particolarmente motivato in vista del match di domenica sera proprio contro i rossazzurri. Queste le sue parole a messinasportiva.it:

“Per me è una sfida sicuramente speciale. Ritroverò alcuni miei ex compagni e sarà molto piacevole. Li saluterò dopo la partita, prima dobbiamo centrare la vittoria. Ho un bel ricordo della mia esperienza a Catania, abbiamo conquistato una Coppa Italia e sarà emozionante affrontarlo, ma adesso penso al presente ed a salvare il Messina che è la cosa più importante”.

“Il gol mi manca tanto, soprattutto non poter aiutare i compagni sotto questo profilo. Se esulterei contro il Catania in caso di rete? A questo fatto non ci penso tanto, sono molto emotivo e vedremo quello che verrà, non è una cosa che mi interessa più di tanto”.

“I punti persi? Non possiamo stare qui a pensarci troppo, il tempo è poco, il campionato sta per finire e bisogna concentrarsi soltanto su quello che verrà. Dobbiamo raccogliere i tre punti, possiamo farlo domenica, è una partita speciale per tutta la piazza e per noi giocatori, di meglio in questo momento non poteva capitare”.

