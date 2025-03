CROTONE – Ricci e Vitale: “Col Catania gara difficile e importante. Oggi tutti hanno paura di noi”

L’esterno offensivo Federico Ricci ed il centrocampista Mattia Vitale proiettati verso il prosieguo della stagione del Crotone con fiducia ed entusiasmo.

“Questa squadra mi piace tantissimo perchè giochiamo bene e diamo battaglia. Siamo una squadra che dà veramente tutto in campo, così deve essere e cosi sarà anche ai playoff. Dobbiamo continuare così, arrivare ai playoff in forma, la strada è quella giusta. Ci sono tantissime squadre forti in questo girone, tante belle piazze. A Catania sarà un’altra gara difficile e importante, ci prepareremo al massimo”, le parole di Ricci.

“Il mister ci mette nelle condizioni ideali per giocare. Noi oggi dobbiamo mettere nel mirino la terza posizione, sappiamo di non dovere più perdere da qui alla fine. L’identità di squadra l’abbiamo sempre avuta, magari in passato quando subivamo il gol ci sgretolavamo, adesso invece siamo compatti, cattivi, non è facile giocare contro il Crotone. Quando abbiamo la palla siamo belli ed efficaci, quando non ce l’abbiamo siamo duri, compatti. Penso che tutti abbiano paura di affrontare il Crotone oggi”, aggiunge Vitale.

