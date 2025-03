CURIOSITA’: inno Bayern Monaco ispirato alla canzone della catanese Marcella Bella, ‘Montagne verdi’

Tra le iniziative celebrative del 125esimo anniversario della fondazione del Bayern Monaco, spicca la scrittura di un nuovo inno del club, composto dai tifosi bavarese, totalmente ispirato al celebre successo italiano ‘Montagne Verdi’, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1972 dalla catanese Marcella Bella.

La società tedesca ha pubblicato via social il video ufficiale contenente le immagini dell’Allianz Stadium davanti a 75mila spettatori che cantano la melodia della canzone. Tra l’altro il ritornello è pure cantato in italiano dal famoso tenore Jonas Kaufmann, anch’egli tifosissimo del Bayern («Il mio destino è di stare accanto a te, con te vicino più paura non avrò e un po’ bambina tornerò»). Ad accompagnare le voci della Curva Sud, nel video, suonando la melodia della canzone di Marcella Bella, è stata la Budapest Scoring Orchestra.

VIDEO: l’inno cantato all’Allianz Stadium

