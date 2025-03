DALLA SALA STAMPA – Del Fabro, Anastasio e De Paoli: “Stiamo bene, abbiamo trovato un nostro equilibrio. Siamo affamati e ambiziosi”

Il difensore del Catania Dario Del Fabro, il laterale sinistro Armando Anastasio e l’attaccante Andrea De Paoli sono intervenuti in sala stampa, a commento della vittoria rossazzurra a Trapani:

DEL FABRO – “Abbiamo approcciato alla gara in un determinato modo, volevamo essere molto aggressivi tenendo la linea di difesa alta. Quando adotti questo stile di gioco qualcosa tendi a concedere e corri dei rischi, non a caso noi difensori abbiamo riportato varie ammonizioni. Quando passi in vantaggio è normale abbassarti un pò e qualche rischio lo elimini, abbiamo comunque tanti giocatori esperti che sanno anche gestire i cartellini”.

“Siamo in crescita, abbiamo trovato un nostro equilibrio. Non ci accontentiamo perchè siamo molto ambiziosi e affamati, durante la settimana lavoriamo forte, stiamo molto bene come gruppo insieme. Non so dove possiamo arrivare, ragioniamo gara dopo gara, conoscendo le nostre qualità e sapendo di avere un compito importante per la città. Ce la mettiamo tutta per fare bene, vedremo cosa succederà”.

ANASTASIO – “Non ci ha fatto piacere perdere 5-0 in casa contro il Trapani in Coppa Italia, ma era una gara un pò a sè. Questa rappresentava un’altra partita. Sapevamo delle difficoltà incontrate dal Trapani e che non dovevamo farci influenzare dall’ambiente e da un avversario che veniva da cinque sconfitte di fila. Dovevamo cercare di sbagliare il meno possibile”.

“Ho saltato poche partite in questa stagione. Sono il calciatore che ha fatto registrare finora il minutaggio più elevato in casa rossazzurra. L’obiettivo di tutti, che deve essere anche il mio, è quello di acquisire la condizione migliore in vista dei playoff. Se dobbiamo provare a calciare più spesso da fuori area? Speriamo di segnare qualche gol in più calciando da fuori. Qui a Trapani per fortuna è andata bene, tra l’altro finalizzando uno schema provato in settimana”.

“Playoff? L’obbligo è quello di pensare di vincerli perchè siamo il Catania e non ci dobbiamo nascondere. Pensiamo partita dopo paritta, abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori. Stiamo bene in questo momento, da qui a fine stagione dobbiamo cercare di stare ancora meglio, collocandoci nella migliore posizione in classifica ma dando anche priorità alla condizione fisica”.

DE PAOLI – “Io non ho vissuto la prima parte di campionato con questo gruppo, ma da quando sono arrivato ho trovato una squadra, un gruppo che sa stare insieme, dove tutti in campo remano nella stessa direzione. Ora stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro intenso. Attraversiamo un momento positivo, questa forza la percepiamo noi da dentro e credo anche i nostri avversari da fuori”.

“Sia che giochi dal 1′ oppure a gara in corso, a livello mentale il mio approccio in campo è sempre lo stesso. La partita vive di più momenti, gli ultimi 20-30 minuti preparati un incontro diverso, magari ci sono più spazi e l’avversario tende ad aprirsi un pò di più, hai maggiori possibilità nella ripartenze ed a creare situazioni pericolose. Io cerco di dare il mio contributo a prescindere dal minutaggio, sono felice se arriva un risultato positivo, che è la cosa più importante”.

“Il mister sceglie chi fare giocare o meno, io accolgo le sue scelte con estrema serenità e grande entusiasmo. Sembrano le solite parole di circonstanza le mie, ma cerco sempre di dimostrare il mio valore quando vengo chiamato in causa. La vittoria è ossigeno, ci dà continuità. Con quello di Trapani sale a otto il numero di risultati utili consecutivi. Ci stiamo preparando alle prossime gare ed ai playoff. Mi piacerebbe avere magari qualche gol in più all’attivo, comunque l’assist va bene. C’è grande entusiasmo a livello collettivo”.

