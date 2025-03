DALLA SALA STAMPA – Di Gennaro: “Orgoglioso dei miei compagni. Ai playoff saremo una bella gatta da pelare. Tifosi, la squadra va sostenuta”

Le parole in sala stampa di Matteo Di Gennaro, difensore rossazzurro al rientro in campo dopo tre mesi di stop:

“Abbiamo giocato una gara molto importante sul piano dell’atteggiamento e della volontà. Nel primo tempo siamo andati più in difficoltà sotto il profilo del gioco, ma relativamente, cercando di ripartire. Abbiamo anche dovuto cambiare interpreti all’ultimo momento, avendo anche giocatori fuori con l’influenza. Nella ripresa è arrivato il gol del Foggia proprio quando stavamo venendo fuori, ma la squadra ha lottato alla ricerca del pareggio. I ragazzi in questo momento stanno dando il massimo di quello che possono dare ed io sono molto orgoglioso dei miei compagni. Quando in un gruppo ci sono ottimi calciatori ci metti un attimo a trovare la quadra, io mi trovo bene con loro dentro e fuori”.

“Personalmente venivo da una stop di tre mesi, dunque il mio ritorno in campo era era un’incognita. Devo migliorare la condizione fisica ma sono soddisfatto, stiamo lavorando per arrivare al meglio a fine stagione. Gli infortuni che hanno colpito il Catania sono tutti differenti, c’è sempre una situazione diversa. Un pò di sfortuna bisogna considerarla, poi magari ci sono anche dinamiche da approfondire in altre sedi perchè se succedono c’è una responsabilità da parte di tutti. Noi, comunque, nello spogliatoio non guardiamo agli infortuni tirando dritto per la nostra strada, al fine di ottenere il miglior piazzamento possibile in zona playoff. Siamo sicuri che recupereremo tutti e, poi, ai playoff saremo una bella gatta da pelare”.

“Fischi dello stadio già alla lettura della formazione? Capisco la frustrazione e la rabbia dei tifosi, io per primo sono un tifoso però la squadra va sostenuta dal primo all’ultimo minuto perchè i ragazzi si sbattono, stanno dando tutto nelle difficoltà. E’ brutto così, ma nonostante la situazione esterna sfavorevole la squadra si è data da fare senza perdere lucidità. Gran parte dello stadio non ci è stata vicino ed è un dispiacere, ma la squadra ha risposto bene”.

