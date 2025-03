DALLA SALA STAMPA – Ierardi: “Catania più solido, sto entrando in fiducia”; Lunetta: “Posso essere ancora più incisivo, sarebbe importante arrivare tra le prime cinque”

Il difensore del Catania Mario Ierardi ed il jolly rossazzurro Gabriel Lunetta rilasciano le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

IERARDI – “Il nostro obiettivo è di portare a casa più punti possibili e sperare nei risultati negativi degli altri. Sicuramente arrivare ad un quarto posto non sarebbe male. Sono contento soprattutto per il fatto di non aver preso gol per la seconda gara consecutiva. Ci mancava da un pò, stiamo dando solidità alla difesa e dobbiamo continuare così a livello di squadra”.

“Se riesco a dare una mano ai compagni sono contento, sto entrando in fiducia. Il mister mi chiede lo svolgimento di determinati compiti per alzare il baricentro della squadra. In alcune partite ci sono riuscito meno, adesso va meglio. Penso al presente. Di Gennaro sarà squalificato? Abbiamo tutti giocatori esperti e affidabili in difesa. Del Fabro quando è stato chiamato in causa ha fatto bene anche lui. In allenamento andiamo tutti forte, i cambi ci sono, dunque non dovrebbe essere un problema”.

LUNETTA – “Penso di poter dare ancora tanto al Catania. Devo ritrovare il 100% della condizione ma sono contento della prestazione personale e di squadra. Posso essere ancora più incisivo a livello offensivo. Rigore non concesso? Appena ha tirato Jimenez ho urlato «mano», perchè mi sembrava che l’avversario l’avesse presa con la mano. Più gente ed il mister mi hanno detto che era rigore. Gli episodi in queste partite molto tirate fanno la differenza. Ad esempio sul mio tiro il portiere ha fatto una grandissima parata. Siamo in credito con la fortuna, vediamo di ritrovarla quando conta. Ruolo preferito? Mi trovo bene in tanti ruoli, dipende anche dai momenti della partita, dall’atteggiamento nostro e degli avversari. Quando ho spazi a disposizione attacco la profondità, vado nell’uno contro uno”.

“Vedo la squadra molto mentalizzata. il ritorno di tanta gente ha alzato il livello, nello spogliatoi cresce la confidenza in generale con i compagni. Anche in allenamento parliamo tanto di campo e di quello che dobbiamo fare. Sono tutti dentro il progetto, da chi gioca di più a chi gioca meno. Abbiamo un obiettivo in testa. Adesso dobbiamo chiudere queste quattro partite mancanti e poi concentrarci sui playoff. Se ci arriviamo in una posizione più deficitaria fai maggiore fatica avendo un numero superiore di turni da disputare, magari devi andare a giocare in trasferta e hai un solo risultato disponibile. Sarebbe importante partecipare ai playoff arrivando nelle prime cinque posizioni, fermo restando che se la squadra ha tutti i componenti al massimo conta relativamente il piazzamento finale in classifica. Conta soprattutto come ci arrivi”.

