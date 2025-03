DALLA SALA STAMPA – Napoli: “Bravi a ribattere colpo su colpo, nella ripresa non c’è stata più partita. Montalto presto in forma, il carisma di Sturaro porta benefici al gruppo”

In sala stampa il vice allenatore rossazzurro Michele Napoli analizza la vittoriosa prestazione sul campo del Trapani. Ecco quanto evidenziato:

“Sapevamo che la partita inizialmente potesse presentare delle insidie e che loro sarebbero partiti subito forte, con un atteggiamento propositivo, perchè comunque avevano caricato in settimana la gara. Dovevamo essere bravi a ribattere colpo su colpo, soffrendo nei momenti in cui bisognava farlo per poi colpirli sfruttando le nostre possiblità, sapendo che poi le nostre occasioni le avremmo create. In effetti nel primo tempo è stato così, nella ripresa invece credo che non ci sia stata più partita“.

“La scelta iniziale di Lunetta falso 9 al posto di Montalto? E’ stata dovuta alle condizioni fisiche, non tanto una scelta tattica. Montalto non era nelle condizioni ideali, fino a metà settimana ha avuto un problema di sciatalgia lombare che si portava dietro dalla settimana precedente. Si è allenato parzialmente, lo stesso De Paoli fino a martedì ha avuto la febbre, abbiamo preferito mettere dentro dal 1′ giocatori che sotto l’aspetto fisico potessero approcciare la partita in un certo modo. Gli errori possono capitare. Ci sono i periodi in cui un attaccante non riesce a buttarla dentro. E’ importante che quanto prima Montalto ritrovi la via della rete, purtroppo sono dei momenti e vanno considerati tali. Bisogna lavorare affinchè Adriano torni nelle condizioni fisiche ideali perchè lui ha bisogno della sua fisicità per fare bene. Credo che comunque piano piano raggiungerà la forma migliore”.

“A Dini è stato chiesto di cercare anche lui direttamente Lunetta con un rilancio lungo, in quanto loro venivano alti, salivano lasciando campo dietro. Jimenez contrariato al momento della sostituzione? E’ giovane, come capita anche ai giocatori più esperti ci teneva a giocare 90 minuti. Poi c’è un allenatore, uno staff che fa delle scelte. Sappiamo che Jime vorrebbe giocare sempre, non è accaduto nulla di particolare”.

“Sturaro? E’ un giocatore per noi molto importante, che sia in campo o fuori. E’ di una esperienza e carisma tale che non può non portare dei benefici in un gruppo. Lui è sempre pronto a dispensare consigli a tutti, giovani e meno giovani. E’ un giocatore a cui vogliono tutti bene. Lui è pronto per iniziare ad entrare in campo magari a partita in corso. Quanto prima lo farà, perchè credo abbia recuperato quasi totalmente. Noi ora stiamo recuperando tanti giocatori che fino a questo momento purtroppo ci sono mancati, avere più possibilità nelle scelte è un vantaggio“.

