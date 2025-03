DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Sette finali da giocare. A Messina con lo stesso spirito di Latina”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano commenta in sala stampa il successo sul Latina:

“E’ stata innanzitutto una vittoria meritata. La cosa più importante è lo spirito con cui abbiamo portato a casa questa vittoria. Ho detto prima della partita ai ragazzi che adesso conta cosa riusciamo a costruire in queste sette finali che rimangono da affrontare. In questi momenti di emergenza con l’atteggiamento giusto ti rafforzi, dai quel qualcosa in più che ti porta poi a vincere gare come quella di Latina”.

“Jimenez ha fatto un gran gol e conosciamo bene le sue qualità tecniche ma io sono contento soprattutto per il lavoro che ha svolto per la squadra, come si è posizionato nella fase di non possesso. Io gli dico sempre che a volte il linguaggio del corpo non è positivo, perde energia, invece oggi Kaleb è rimasto lucido e concentrato, determinando in maniera incredibile”.

“Montalto? Se mi avessero chiesto chi preferivo che segnasse tra Jimenez e Montalto, avrei detto Adriano perchè so quanto è importante per un attaccante trovare il gol. Tra l’altro non era in perfette condizioni perchè il virus ha colpito anche lui e se lo sta portando ancora dietro De Paoli. Dovevo essere lucido anche nella gestione dei cambi, centellinando il minutaggio, come e dove cambiare, come lo spostamento di Frisenna sulla fascia e Lunetta in avanti”.

“Messina prossimo avversario? E’ un derby a cui teniamo tantissimo. Dobbiamo sfruttare questo momento. Abbiamo preparato la trasferta di Latina come se mercoledì scendessimo in campo, rimaniamo qua, ci alleneremo già domani mattina. Dobbiamo restare sul pezzo tenendo alta la concentrazione. Occorre farsi trovare pronti, arrivando al confronto di Messina con lo stesso spirito”.

