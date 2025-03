DALLA ZONA MISTA – Jimenez: “Vinta una partita di sacrificio. Siamo un gruppo unito”

Tra i principali protagonisti del match di Latina, Kaleb Jimenez si esprime così nella zona mista dello stadio “Domenico Francioni” dopo la vittoria del Catania per 4-1:

“Vittoria di grande umiltà e forza mentale. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con una fame diversa e un atteggiamento differente. Nel giorno della Festa della Donna dedico la doppietta a mia madre. Abbiamo sofferto un pò all’inizio, non avendo comunque concesso al Latina grosse occasioni per andare a segno. E’ stata una partita di sacrificio, abbiamo messo in campo quel che il mister ci chiede in settimana. Siamo una squadra fantastica, unita, un gruppo in cui andiamo tutti d’accordo. Sono contento di far parte di questa grande squadra e di essere un giocatore del Catania”.

