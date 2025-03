DALMONTE: il neo acquisto torna a disposizione di Toscano, ultimi mesi per dire la sua

Esordisce il 2 febbraio a Cerignola. La sua partita dura appena 33 minuti. Poco più di mezz’ora in campo, poi finisce a terra e lo staff medico capisce subito che non è in grado di proseguire, evidentemente pagando lo scotto della prolungata inattività nella prima parte di stagione. Nicola Dalmonte, comunque, in quella parte di gara lascia intravedere qualche spunto interessante.

Il Catania lo ha prelevato dalla Salernitana in prestito nella sessione invernale del calciomercato, dopo averlo già adocchiato in estate, ritenendo che il giocatore classe 1997 avesse caratteristiche funzionali alle esigenze tecnico-tattiche di Toscano. Per oltre un mese Dalmonte è rimasto fuori dai giochi, come un leone in gabbia, vedendo soffrire la squadra. Nelle ultime ore ha ripreso regolarmente gli allenamenti con i compagni, e questa rappresenta una notizia di cui tenere conto.

Significa che mister Toscano ha a disposizione una nuova freccia nel proprio arco, in attesa che il reparto d’attacco riaccolga il bomber Inglese. La mancanza dell’esperta punta nativa di Lucera si fa sentire, ma con il rientro di Dalmonte aumentano le soluzioni in fase offensiva.“Spero che le mie caratteristiche si incastrino bene con la filosofia di calcio dell’allenatore. Il modulo adottato dal mister mi piace, sono carico”: parole di Dalmonte, le prime da rossazzurro, risalenti al 29 gennaio.

Si riparte da lì. Dalla voglia di dimostrare il suo valore in una grande piazza che può esaltare le proprie caratteristiche. L’ex Vicenza, che ben conosce Stoppa e Jimenez per avere condiviso la proficua esperienza in biancorosso qualche anno fa, scalpita in vista del rush finale. Incrociando le dita che dall’infermeria continuino a giungere notizie liete d’ora in avanti, Dalmonte può essere un valore aggiunto per resistenza atletica, tecnica e personalità.

