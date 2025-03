DE PAOLI a Telecolor: “La forza del gruppo sta nella capacità di capire i momenti della partita”

L’attaccante Andrea De Paoli commenta il successo del Catania sul Trapani ai microfoni di Telecolor. “Le soddisfazioni personali, sia un assist o un gol, sono importanti ma la vittoria della squadra vale molto di più e siamo molto felici. Numeri importanti, che allungano una striscia positiva: è sempre fondamentale fare punti per crescere sul piano della consapevolezza. Azione del gol di Frisenna? Ho preferito fare assist anziché provare a segnare, l’ho visto arrivare di gran carriera e ho provato a servirlo: per fortuna è andata bene e siamo riusciti a fare il 3-0. Il campionato di Serie C è questo e la forza di un gruppo sta nella capacità di capire i momenti di una partita. Noi dobbiamo metterci del nostro per portare a casa punti pesanti”.