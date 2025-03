DE ROSE: “Qualcosa è cambiato, dobbiamo continuare la striscia positiva”

Nei giorni scorsi, a Palazzo della Cultura, si è tenuta l’assegnazione del primo premio “Città di Catania” nell’ambito del Gran Galà della Cultura e Legalità. Tra i premiati anche esponenti del Catania FC, attraverso il calcio che rappresenta un fenomeno di aggregazione sociale e culturale. A ritirare il premio in rappresentanza della squadra i calciatori Francesco De Rose, Matteo Di Gennaro e Andrea Dini. Tra le fila del Catania premiati anche Salvino Sinatra (Direttore Commerciale & Marketing), Angelo Scaltriti (Responsabile Comunicazione) e Giuseppe Matarazzo (Team Manager).

Ai microfoni di Voce libera web è intervenuto il capitano rossazzurro De Rose, affermando: “E’ un premio importante per la società ed è molto importante il tema della legalità. Siamo onorati di ricevere questo premio, in primis io che sono il capitano del Catania e lo ricevo in prima persona. Trapani? Approcceremo il derby come abbiamo sempre fatto nell’ultimo periodo. Qualcosa è cambiato. Adesso dobbiamo continuare la nostra striscia positiva, per arrivare in alto e posizionarci bene nella griglia playoff bisogna andare a Trapani con l’obiettivo di vincere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***