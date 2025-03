DEL FABRO a Telecolor: “In settimana andiamo a duemila, ora siamo più maturi”

Il difensore rossazzurro Dario Del Fabro ha commentato ai microfoni di Telecolor il rotondo successo del “Provinciale” contro il Trapani: “Partita importante perché era un derby e ci tenevamo. Nel primo tempo abbiamo trovato il gol e nel secondo l’abbiamo chiusa, restando compatti e agendo in contropiede. Siamo stati aggressivi e alti, volevamo pressare anche se questo significava rischiare qualcosa per cercare il vantaggio, poi abbiamo potuto gestire. Abbiamo avuto una crescita, in settimana andiamo a duemila e pretendiamo tanto da noi stessi: l’approccio mentale è alla base di tutto. La concentrazione non deve mai mancare. Ora siamo una squadra più matura”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***