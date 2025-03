DI GENNARO a Telecolor: “Contento di essere tornato in campo, la squadra non deve mollare”

Matteo Di Gennaro, difensore del Catania, è intervenuto ai microfoni di Telecolor dopo il pareggio con il Foggia:

“Sono contento di essere tornato in campo, dopo tre mesi non era facile ma sono contento della mia prestazione. Ora devo mettere minuti nelle gambe per tornare al massimo. La squadra deve continuare a lottare, non deve mollare. A livello umano ci sono in squadra tanti ragazzi che possono dare tanto per questa causa. Dobbiamo cercare di arrivare a piazzarci bene per i playoff, diventando una squadra che tutti possano temere”.

“I ragazzi più esperti possono sicuramente dare qualcosa in più e tirare avanti la baracca. Siamo tutti sul pezzo e c’è bisogno di ognuno di noi in questo finale di stagione. A gennaio sono arrivati ottimi calciatori. Se sono stati fatti dei cambi ci sarà stato un motivo, non sono cose che però mi riguardano. Noi stiamo lottando, cercando la posizione migliore in classifica”.

