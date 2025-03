DILETTA LEOTTA: “Mi sono innamorata del calcio grazie al Catania”

La nota conduttrice siciliana Diletta Leotta ha sottolineato il proprio legame con il Catania, squadra della sua città. “Tifo per il Catania. Io mi sono innamorata del calcio grazie al Catania”. Lo ha raccontato al podcast dei dei Me contro Te, il duo di youtuber formato da Sofia Scalia e Luigi Calcagna (Luì e Sofì). La conduttrice siciliana, parlando con i due conterranei, che sono anche suoi vicini di casa a Milano, ha detto:

“Nel 2008 lo seguivo e lavoravo per Antenna Sicilia. C’era questo show che si chiama “Insieme” con Salvo La Rosa, Sasà Salvaggio e tutti i nostri amici siciliani, e io facevo quel programma. Però ho iniziato con ‘Sala Stampa’ che era sempre su Antenna Sicilia e seguivamo il Catania Calcio. Quindi da là mi sono appassionata totalmente al Catania che a quell’epoca vinceva tutto, eravamo in serie A, c’erano grandi allenatori. Tra l’altro c’è stato un derby pazzesco Palermo-Catania in cui il Catania ha vinto 4-0 con un gol di Peppe Mascara da centrocampo, che ha fatto una specie di mezza rovesciata e incredibilmente la palla è entrata in porta. Da lì ho detto: Ok, io voglio solo raccontare questo“, riporta siciliafan.it.

