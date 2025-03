DINI: sicurezza a difesa dei pali e primo “clean sheet” stagionale

Otto apparizioni con la maglia del Catania fino a questo momento, altrettante reti al passivo ma un valido contributo a difesa dei pali rossazzurri, salvando in più occasioni la propria porta. Domenica sera, a Messina, è arrivata anche la prima gara stagionale senza subire gol (clean sheet) per il portiere Andrea Dini, rivelatosi determinante e attento, negando anche la rete del pari agli avversari su colpo di testa di Costantino nel corso della ripresa. L’estremo difensore classe 1996 conferma di trasmettere sicurezza e serenità ai compagni e soprattutto al reparto arretrato.

Viene da una prima parte di stagione vissuta interamente in panchina a Catanzaro, dopo che nella precedente annata difese i pali del Crotone, in C, tenendo la porta inviolata 9 volte su 28 apparizioni, in una di queste proprio contro il Catania nel 3-0 crotonese risalente al 7 gennaio 2024. Tra i professionisti il suo record personale lo ha stabilito proprio in Sicilia, a Trapani, nella stagione 2018/19: 18 “clean sheet” in terza serie tra campionato e playoff con Vincenzo Italiano sulla panchina granata, centrando la promozione in B.

