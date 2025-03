EX ROSSAZZURRI: Belmonte sulla panchina del Cosenza, insegue la salvezza in Serie B

Nel 2015 venne acquistato dal Catania in occasione della scellerata gestione societaria di Pablo Cosentino, sperando di contribuire a far disputare ai rossazzurri un girone di ritorno da protagonisti. In realtà la stagione si concluse con una salvezza stentata sul campo, in Serie B, e la retrocessione d’ufficio determinata dalla nota vicenda de “I Treni del Gol”.

L’ex difensore Nicola Belmonte, che ha successivamente indossato le casacche di Perugia e Robur Siena, nel 2019 disse addio al calcio giocato – all’età di 32 anni – a causa di problemi al ginocchio che da mesi gli impedirono di scendere in campo. Una decisione sofferta ma doverosa, non essendo più in grado il suo ginocchio di sostenere un’attività sportiva.

Da allora Belmonte ha intrapreso il percorso di collaboratore tecnico nella Robur Siena e nel Cosenza, poi di allenatore nelle giovanili del medesimo club. Dal 26 febbraio lavora nella Prima Squadra del Cosenza in tandem con Pierantonio Tortelli, anche lui proveniente dal settore giovanile calabrese. Entrambi inseguono l’impresa di centrare la salvezza in Serie B, cosa non affatto semplice visto l’attuale ultimo posto in classifica dei lupi rossoblu, a forte rischio retrocessione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***