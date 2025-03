EX ROSSAZZURRI – Chiricò: “A Catania si era spento il fuoco che avevo dentro. Alla Cavese mi sento importante”

Sta crescendo nelle prestazioni l’ex Catania Cosimo Chiricò, che ha lasciato la Sicilia per sposare il progetto Cavese. Lo stesso Chiricò è intervenuto in sala stampa commentando il trasferimento a Cava de’ Tirreni:

“Io sono arrivato un mese e mezzo fa mettendomi subito a disposizione. Sto crescendo partita dopo partita, anche se io mi conosco molto bene e so di essere al 60%, ho ancora tanto da dare alla Cavese. L’appetito vien mangiando, l’obiettivo dopo avere centrato la salvezza è quello di raggiungere i playoff e disputarli da protagonisti. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo coeso, fatto di ragazzi perbene, lavoratori. Magari ho dato alla squadra qualcosa in più in termini di qualità”.

“Io vengo da due anni bui a Catania in tutto e per tutto, si era anche spento quel fuoco che ogni giocatore ha. Riaccendere questa fiamma non era facile. Avevo bisogno di un gruppo che mi facesse sentire importante, di giocare soprattutto per riprendere la mia condizione. Avevo bisogno di quest’ambiente, fortunatamente ho accettato subito l’offerta. Sono veramente contento di essere arrivato a Cava de’ Tirreni. Io vivo di emozioni, ora devo pensare a fare bene a livello personale e di gruppo con questa squadra che, ne sono sicuro, raggiungerà i playoff. Conosciamo le nostre potenzialità, scenderemo sempre in campo con la voglia di vincere contro tutto e tutti”.

