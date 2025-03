EX ROSSAZZURRI – Izco: “Catania, devi tenere botta”

Non ha dubbi Mariano Izco. L’ex centrocampista del Catania sprona la squadra di Mimmo Toscano a non mollare la presa, ora che si va verso il rush finale della stagione: “Deve tenere botta e restare nei playoff. Poi è un campionato a parte. Devono tenere botta”, le parole dell’argentino – oggi operatore di mercato – ribadite ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Al di là delle numerose difficoltà incontrate dai rossazzurri lungo il percorso, Izco ritiene che il Catania possa e debba provare a giocarsi fino in fondo le proprie carte in questa stagione. Magari trovando quella continuità nelle prestazioni e nei risultati, costantemente venuta a mancare fino ad ora, e recuperando gli infortunati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***