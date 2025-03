EX ROSSAZZURRI – Liguori fa arrabbiare il Padova. Il D.S.: “Ha fatto una ca**ata…”

Nella stagione 2018/19 ha vestito la maglia del Catania, all’età di 20 anni, venendo prelevato dal Notaresco. Solo due apparizioni per lui in rossazzurro, che ha proseguito la carriera a suon di gol e assist vestendo le casacche di Recanatese, Campobasso e Padova. L’esterno offensivo Michael Liguori dal 2022 milita tra le fila del Padova con eccellenti risultati. Domenica si è reso protagonista in negativo, fallendo il calcio di rigore del possibile pareggio a Novara senza rispettare le gerarchie stabilite.

Ora i biancoscudati tremano perchè, dopo avere a lungo mantenuto la vetta della classifica del girone A di Serie C con un ottimo margine di vantaggio sul Vicenza secondo, si ritrovano solamente a +1 dalla squadra di mister Vecchi. Il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di padovasport.tv, è intervenuto così sull’errore di Liguori: “Liguori ha fatto tante cose buone nel Padova, e domenica ha fatto una cazzata che non deve fare e non dobbiamo avere vergogna di dirlo. Sono dinamiche che succedono in campo ma che non devono più ripetersi. Provvedimenti? Senza farci prendere da isterismi, ragioneremo su quello che è meglio per la squadra”.

L’allenatore Matteo Andreoletti, invece, a padovaoggi.it si è espresso in questi termini: “Nei calci di rigore le gerarchie sono chiare. Bortolussi è il primo, Varas il secondo. Le regole sono nette. Se qualcuno non le rispetta è giusto che ne paghi le conseguenze. Nessuno può permettersi di superare questi dettami. L’errore ci penalizza oltremodo. Se qualcuno ha sbagliato deve prendersi le sue responsabilità”.

