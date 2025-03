EX ROSSAZZURRI – Marino: “Il Catania può ancora giocarsi le sue carte nei playoff”

Ai microfoni di Telecolor l’ex allenatore del Catania Pasquale Marino, presente al “Provinciale” per assistere al derby siciliano Trapani-Catania. Queste le sue parole:

“Tantissimi ricordi mi legano alla città di Catania. Sapete quanti anni ho trascorso a Catania sia da calciatore, contribuendo alla rinascita del club dai dilettanti ai professionisti, e da allenatore vivendo la sensazione unica di portare Catania in Serie A e raggiungere la salvezza nella massima categoria l’anno successivo”.

“Il campionato di Serie C è molto difficile, inizialmente pensavo che Trapani e Catania potessero fare qualcosina in più e da siciliano mi sarebbe piaciuto che una delle due avesse raggiunto la promozione diretta in B e l’altra seguendo la via dei playoff perchè sono due piazze meritevoli. Purtroppo il Trapani è un pò in difficoltà mentre il Catania può ancora migliorare la classifica e giocarsi le sue carte nei playoff, che sono un terno al lotto soprattutto in C, un percorso molto difficile con tantissime squadre”.

