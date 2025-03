EX ROSSAZZURRI – Novellino: “Pensavo che il Catania facesse meglio…”

Parole di un telegrafico Walter Novellino ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com relativamente al girone C di Serie C: “Pensavo che il Catania facesse meglio. Il Trapani ha una buona squadra ma ha fatto troppi cambi. L’Audace Cerignola intanto non si ferma, corre verso la B”.

L’esperto allenatore, in passato, si era seduto sulla panchina rossazzurra dopo un’esperienza da calciatore negli anni ’80. Era subentrato ad Andrea Sottil, avrebbe dovuto preparare i playoff ma l’allora dirigente del Catania Pietro Lo Monaco decise di esonerarlo e di richiamare Sottil. “Mi resta la convinzione che avrei potuto vincere i playoff. Si voleva fare giocare la squadra in un modo in cui non potevo concordare, mi piace fare il mio lavoro con serenità e tranquillità e questo non mi è stato permesso. C’è stata qualche incomprensione con alcune persone, qualcuno ha tradito me ed il Catania, remando contro. Non sono uno yes man“, disse tempo fa Novellino ai microfoni di Repubblica.

