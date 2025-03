EX ROSSAZZURRI: Passiatore alla guida dell’Enna Calcio

L’ex attaccante del Catania Francesco Passiatore riparte dalla Sicilia e più precisamente dalla panchina dell’Enna, in Serie D, dopo essere stato di recente vicino ad allenare il Taranto, ma poi non se n’è fatto nulla a seguito delle vicissitudini societarie del club pugliese. Passiatore ha intrapreso la carriera di allenare intorno al 2010 guidando le giovanili del Taranto, ha proseguito in quelle del Bari prima di sostenere le esperienza da allenatore in Prima Squadra al timone di Monopoli, Delta Rovigo, Mezzolara, Roccella, Milano City, Sava, Manduria, Bisceglie e Sancataldese.

Nella nota ufficiale della società ennese si legge che durate la conferenza stampa il 53enne tecnico tarantino ha espresso il suo orgoglio per essere stato scelto a guidare la squadra, sottolineando il legame, con la Sicilia “che affonda le radici nel passato, avendo egli stesso calcato i campi di Catania come calciatore, esperienza che gli ha permesso di apprezzare il calore e la passione del tifo siciliano”. I vertici societari del club gialloverde hanno evidenziato l’importanza della mediazione dell’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco per portare Passiatore a Enna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***