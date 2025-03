EX ROSSAZZURRI: Serie C, Sipos e Cicerelli migliori giocatori del mese di febbraio

La Lega Pro ha dato comunicazione attraverso i propri canali social dei giocatori che si sono messi maggiormente in evidenza nel mese di febbraio nei tre gironi di Serie C.

Per quanto concerne il Girone A il premio MVP è andato all’ex attaccante del Catania Leon Sipos, ora in forza al Lecco e autore di due gol che hanno permesso a croato di andare in doppia cifra in questa stagione. Relativamente al Girone B, premiato ancora una volta Emmanuele Cicerelli, giocatore attualmente in prestito dal Catania alla Ternana (possibilità di riscatto del cartellino per gli umbri a fine stagione), andato a segno 3 volte (realizzando anche un assist) nel mese trascorso. Infine il centrocampista greco del Potenza Antonis Siatounis, con 3 gol all’attivo, MVP del Girone C.

