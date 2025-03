EX ROSSAZZURRI – Verna, il pres. del Trapani: “Catania tanto generoso a cederlo, poi ho capito il perchè…”

Ha lasciato Catania nella sessione invernale del calciomercato proseguendo, comunque, la militanza in Sicilia, sponda Trapani. La società rossazzurra lo ha ceduto ai granata dove, allora, spinse forte per il suo tesseramento il tecnico Eziolino Capuano, la cui avventura sulla panchina trapanese è durata poco più di un mese.

Il presidente Valerio Antonini ha commentato in questi termini l’ingaggio di Luca Verna: “Mi ha fatto prendere giocatori che sono arrivati qua e non si reggevano in piedi. Mi chiesi come mai il Catania fosse così generoso nell’operazione Verna. E’ vero che col Catania c’è un buon rapporto, ma non mi aspettavo tanta generosità. Poi ho capito perchè, quando contattai il club rossazzurro, quasi mi pagavano per portarlo via da Catania. Nel momento in cui ho visto che era stato 40 giorni fermo, mi sono reso conto che fosse ‘na sola…”.

