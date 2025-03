EX ROSSAZZURRI: Zeoli e Chiricò, dal litigio di Torre del Greco alla sfida di Cava de’ Tirreni

Ricorderete sicuramente l’episodio risalente al 24 marzo 2024, quando l’allora tecnico del Catania Michele Zeoli finì al centro di una vicenda legata alla disputa dell’incontro perso con la Turris a Torre del Greco. Zeoli aveva sostituito il fantasista Chiricò e il giocatore non aveva gradito il cambio contestandolo apertamente. Il giorno dopo non sono arrivate le scuse pretese dal tecnico, l’argomento è stato discusso in società e, dopo un chiarimento definitivo (ma tardivo) tra le parti Zeoli ha chiesto scusa a Chiricò per una parolaccia proferita a caldo. Il giocatore dopo reiterati inviti ha fatto la stessa cosa di fronte ai compagni di squadra.

Zeoli ebbe uno sfogo, con un messaggio vocale, a colui che riteneva un amico, mettendo dentro anche altri particolari come la gestione eccessivamente british della società che alla fine non ha messo fuori squadra Chiricò. Il “vocale” si diffuse a macchia d’olio e Zeoli, attraverso un comunicato ufficiale, ritenne opportuno scusarsi anche pubblicamente con il club e con la squadra per il contenuto della nota vocale di carattere strettamente privato e divenuta oggetto di diffusione non autorizzata.

A fine stagione Zeoli ha lasciato il Catania e, da qualche mese, fa parte dello staff tecnico della Casertana in qualità di allenatore in seconda. Chiricò, invece, è rimasto fuori dal progetto tecnico rossazzurro, risolvendo consensualmente il contratto nella finestra invernale del calciomercato prima di accasarsi alla Cavese. Lunedì sera proprio Zeoli e Chiricò si sono ritrovati da avversari nel derby di Cava de’ Tirreni, il primo dirigendo i falchetti al posto di mister Pavanel (espulso per proteste a fine primo tempo), il secondo facendo il suo ingresso in campo nella ripresa e sfiorando il gol. La partita si è conclusa con il successo di misura della Cavese.

