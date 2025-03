EZIO RACITI: “Il Catania ha saputo soffrire a Messina. In vista dei playoff curare parecchio condizione mentale e fisica”

Ezio Raciti, ex allenatore delle giovanili rossazzurre che ha guidato negli ultimi anni anche il Messina, commenta il derby siciliano vinto dal Catania al “San Filippo-Franco Scoglio” e le ambizioni della squadra di mister Toscano, ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Diretta Stadio’. Ecco quanto evidenziato:

“Per il Catania è stata una vittoria importante perchè se è riuscito a fare risultato anche quando soffre, in un derby, a conclusione di una partita ‘sporca’ potrebbe essere un segnale positivo. Ha recuperato degli uomini, speriamo che recuperi anche una buona condizione atletica presentandosi ai playoff con una buona condizione fisica e mentale. Il Messina ha dimostrato di essere una buona squadra, forse meritava qualcosa in più ma sono convinto che se dovesse disputare i playout avrebbe tutte le carte per potersi salvare”.

“Non c’è stata l’espressione di un bel gioco da parte dei rossazzurri ma hanno fatto la prestazione che dovevano fare, affrontando una squadra che aveva tanta necessità di punti. Il Catania ha tenuto un buon ritmo, è stato aggressivo, ha saputo soffrire. Avere portato a casa questa partita è un segnale importante perchè vuol dire che magari si sta trovando un equilibrio. Una squadra che mira a fare cose importanti deve sapere soffrire e sfruttare i momenti. Il Catania avrebbe dovuto chiuderla a Messina in quelle due occasioni avute nella ripresa”.

“Più che migliorare la classifica, io curerei parecchio le condizioni mentali e fisiche, perchè sono quelli che in un mini torneo come i playoff ti permettono di arrivarci nelle condizioni giuste. Non vorrei che si trascuri la possibilità di di programmare un lavoro fatto in funzione dei playoff. Io attenzionerei molto questo aspetto”.

