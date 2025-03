FAGGIANO: il Direttore Sportivo è tornato in città

Opinionisti, organi d’informazione e addetti ai lavori hanno sottolineato spesso come, in questa stagione, il Catania abbia pagato a caro prezzo l’assenza a tempo pieno di Daniele Faggiano per motivi di salute. Nelle ultime ore emerge che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è tornato in città dopo un periodo di convalescenza fuori Catania. “Questa è una notizia che ci rallegra e rende ancora più vicino il Direttore Sportivo a quello che può essere un ritorno a un’attività che, chiaramente, non sarà ordinaria ma il suo ritorno a Catania è un’indicazione molto importante”. E’ quanto evidenzia Alessandro Vagliasindi, ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***