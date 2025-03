FAGGIANO: inibizione per il Direttore Sportivo del Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli ha inflitto al Direttore Sportivo del Catania Daniele Faggiano l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino a martedì 1 Aprile.

Questa la motivazione: “Per avere, tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all’Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)”, si legge nella nota diffusa dalla Lega Pro.

Per il resto confermato il turno di squalifica per il difensore Matteo Di Gennaro e l’allenatore Domenico Toscano (==>> Catania, situazione disciplinare aggiornata).

