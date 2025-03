GIOVANILI CATANIA: Primavera, pareggio in rimonta a Foggia

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Pareggio in rimonta, a Foggia, per l’under 19 rossazzurra: in svantaggio di due gol dopo una dozzina di minuti di gioco, la squadra allenata da Marco Biagianti reagisce con ordine e carattere, trovando la via della rete nella fase finale della prima frazione con Francesco Manganaro e il 2-2 con Matias Giardina in apertura di ripresa. Dopo la sosta, in programma sabato 15 marzo Catania-Lucchese.



Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, diciottesima giornata – Sabato 1° marzo 2025, “Lucky Park” – Foggia



Foggia-Catania 2-2

Reti: pt 6° Conte (F), 12° Spanò (F), 41° Manganaro; st 7° Giardina.



Foggia: 1 Vigilante; 2 Colao, 3 Basso, 4 Ciccone (VK) (31°st 15 Grosso), 5 Schiavo, 6 Starace (4°st 13 Di Sibbio), 7 Viscillo (15°st 21 Cavaliere), 8 Conte (K), 9 Spanò, 10 Santucci (1°st 17 La Porta), 11 Brizzi (15°st 18 Scoccola). A disposizione: 12 De Lucia; 14 Carrozza, 16 Brattoli, 19 Ricciardi, 20 Sarr, 22 Vitacchione. Allenatore: Catalano.



Catania: 1 Butano; 2 Bierstekers (1°st 16 Ortoli), 3 Bonaccorso (VK) (31°st 13 Ippolito), 4 Fascetta (31°st 18 Paradiso), 5 Doni, 6 Nania, 7 Giardina, 8 Pelleriti (1°st 17 Nastasi), 9 Manganaro, 10 Coriolano (K) (40°st 15 Parco), 11 Maugeri. A disposizione: 12 Torrisi; 14 Rizzotti. Allenatore: Biagianti.



Tempi di recupero: pt 2’; st 3’.

Ammoniti: Ciccone, Vigilante, Di Sibbio (F); Manganaro, Ippolito (C).

Espulso Colao (F) al 10°st.

Arbitro: Francesco D’Erario (Bari).

Assistenti: Federico Tarantini (Barletta) e Gianluca D’Aniello (Molfetta).

