GIOVANILI CATANIA: Primavera, tris rossazzurro a Torre del Greco

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 del Catania, attualmente seconda e già certa dell’approdo ai playoff nel girone B del campionato Primavera 3, conquista la decima vittoria stagionale: al “Liguori”, contro la Turris, i giovani allenati da Marco Biagianti s’impongono in rimonta per tre reti ad una, inanellando il secondo successo consecutivo. Padroni di casa in vantaggio nelle fasi finali della prima frazione con Giglio, nella ripresa la reazione rossazzurra con i gol di Federico D’Emilio, Simone Ippolito e Matias Giardina. Dopo un turno di riposo, Privitera e compagni concluderanno il cammino nel girone con la sfida alla Juve Stabia, in programma sabato 5 aprile.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, ventesima giornata – Sabato 22 marzo 2025, Stadio “Amerigo Liguori” – Torre del Greco (Napoli)

Turris-Catania 1-3

Reti: pt 43° Giglio (T); st 4° D’Emilio, 22° Ippolito, 37° Giardina.

Turris: 1 Farace; 2 D’Ambrosio (31°st 17 Sorrentino), 3 Cavallaro, 4 Gala (K) (40°pt 24 Meglio), 5 Garofalo (VK), 6 Savastano, 7 Pisacane (31°st 28 Verdezza), 8 Mennella, 9 Basile, 10 Giglio (6°st 14 Musella), 11 Raiola. A disposizione: 12 Barone; 13 Di Fiore, 15 Trapani, 16 Baldinucci, 19 D’Antuono, 20 Ponticelli. Allenatore: Marrazzo.

Catania: 1 Butano; 2 Fascetta (1°st 16 Ortoli), 3 Bierstekers, 4 Parco (16°st 13 Maugeri), 5 Ippolito, 6 Nastasi (1°st 19 Giardina), 7 Privitera (K), 8 Forti, 9 Corallo (VK) (33°st 21 Macrì), 10 Coriolano, 11 D’Emilio (16°st 18 Paradiso). A disposizione: 12 Torrisi; 14 Doni, 15 Pelleriti, 17 Manganaro, 20 Nania. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 1’; st 0’.

Ammoniti: Pisacane, D’Ambrosio (T); Fascetta, Corallo (C).

Arbitro: Alessio Avino (Frattamaggiore).

Assistenti: Antonio Fiorentino (Torre Annunziata) ed Emanuele Pasquale Palumbo (Nocera Inferiore).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***