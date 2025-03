GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:

Allievi Elite Under 17 – Girone B, venticinquesima giornata

Real Catania-Catania 2-3: per i rossazzurri, doppietta di Egitto e rete di Capasso. La squadra allenata da Francesco Russo conclude il suo cammino in questo campionato con 18 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta nell’arco delle 24 gare disputate (72 gol fatti, 27 subiti);

Under 15 Regionali – Girone D, venticinquesima giornata

Catania-Libertas Rari Nantes 1-0: Tabita firma il successo dei ragazzi guidati da Ivan Alfonso.

