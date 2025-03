GIUDICE SPORTIVO: ammenda di mille euro inflitta al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha confermato l’ingresso in diffida del difensore del Catania Matteo Di Gennaro infliggendo un’ammenda di mille euro alla società rossazzurra. Sanzione, quest’ultima, irrogata al club etneo per i seguenti motivi:

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze;

B) per avere, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Centrale, al secondo minuto di recupero del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la antisportività del gesto sub B)], considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

