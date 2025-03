INFERMERIA: ci sarà qualche altro recupero in vista di Trapani

Nelle ultime settimane si sono registrati una serie di recuperi importanti in casa Catania. Questo ha garantito a Toscano la possibilità di usufruire di maggiori opzioni e cambi. Poco prima di scendere in campo contro il Crotone, però, ha perso due elementi: Montalto e Dalmonte. Nulla di allarmante, entrambi (o almeno uno dei due) dovrebbero tornare a disposizione in vista di Trapani.

Montalto ha riportato una lombalgia durante il riscaldamento, per Dalmonte invece si tratterebbe di una contrattura. Luperini è stato fermato da un virus influenzale, ma c’è fiducia affinchè possa essere disponibile per Trapani. Relativamente ad Inglese, non si esclude che il bomber del Catania figuri tra i convocati già per la trasferta del “Provinciale”, ma lo staff medico non forzerà i tempi, quindi potrebbe anche prevalere la cautela, aspettando la settimana successiva. Intanto la squadra ha svolto il primo allenamento settimanale. Archiviato il giorno di riposo programmato per domani, da mercoledì a sabato in calendario quattro sedute mattutine consecutive.

