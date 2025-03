INFERMERIA: possibile il recupero di qualche pedina in vista di Latina

Settimana di preparazione di un nuovo impegno stagionale per il Catania, di scena sabato allo stadio “Francioni” contro il Latina. Squadra in piena emergenza infermeria, mister Toscano spera nel recupero di qualche pedina in vista del match e che, nel frattempo, non faccia i conti con nuove defezioni.

Intanto potrà disporre di un tassello in più in difesa, visto che Ierardi ha scontato il turno di squalifica. Fermati nei giorni scorsi dall’influenza, dovrebbero tornare a disposizione gli attaccanti De Paoli e Montalto. Se il percorso di recupero dovesse proseguire senza intoppi, potrebbe rientrare anche Dalmonte. Infortunatosi a Cerignola il mese scorso a seguito di un problema muscolare, è rimasto fermo ai box le settimane successive. Scalpita per rimettere piede sul rettangolo verde, lo stesso Toscano si è detto possibilista circa la ritrovata disponibilità del trequartista proveniente dalla Salernitana. Deciderà lo staff medico.

