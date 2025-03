INGLESE: c’è ottimismo sulle sue condizioni fisiche

“Inglese è tornato in sede dopo un periodo di cura nel Veneto. C’è ottimismo per averlo a disposizione nel più breve tempo possibile. Non vuol dire che è pronto subito, ma potendogli dare un minutaggio progressivo nell’ottica dell’altro mini-campionato da disputare, contando di avere tutti o la maggior parte degli effettivi nelle condizioni idonee per dare un contributo”. Così il giornalista Alessandro Vagliasindi ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’. Sarebbe importantissimo per il Catania recupare pienamente il bomber classe 1991 Roberto Inglese in questo decisivo finale di stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***