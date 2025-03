JIMENEZ a Telecolor: “Soddisfazione incredibile la doppietta con questa maglia”

L’estroso Jimenez, autore di una doppietta a Latina, ha commentato il successo dei suoi ai microfoni di Telecolor:

“Il gol del momentaneo 3-1 è una giocata che solitamente tento in settimana durante gli allenamenti. Sono davvero contento, una soddisfazione incredibile segnare una doppietta con questa maglia. In settimana abbiamo lavorato bene, siamo una famiglia: facciamo sacrifici tutti i giorni, anche se non si vedono sempre. Paragone con Barrientos? Mi sono informato, devo ancora lavorare tanto per raggiungere il suo livello, c’è bisogno di tanto sacrificio per eguagliare un calciatore che a Catania ha fatto la storia”.

“Abbiamo risposto nel modo giusto sul fronte mentale, avevamo voglia. Dopo il gol loro c’è stato un altro Catania in campo, sono felice di questo gruppo. L’atteggiamento è un aspetto fondamentale. Il mio obiettivo è quello di salire di categoria, ce la metto tutta per raggiungerlo. Inoltre sarebbe un sogno per me poter giocare con la Nazionale spagnola. La maglia numero 10 del Catania è pesante e per me rappresenta uno stimolo. Quando entri in campo la pressione va via, io penso solo a far bene”.

