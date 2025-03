JIMENEZ: domenica riceverà il premio “Stefania Sberna”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Domenica 23 marzo al “Massimino”, prima del fischio d’inizio di Catania-Crotone, Kaleb Jiménez riceverà il premio “Stefania Sberna” dai familiari e dagli amici dell’indimenticabile giornalista e speaker prematuramente scomparsa nel 2021.

“Ringraziamo come sempre il Catania per l’affetto e la sensibilità che dimostra, partecipando all’iniziativa. Nel giorno del quarto anniversario della sua scomparsa, domenica, Stefania sarà idealmente con noi, nello stadio che considerava casa, in cui ha vissuto e condiviso grandi emozioni rossazzurre. Abbiamo scelto Kaleb Jiménez – spiega Salvo La Spina, marito di Stefania – perché è un giovane di grande talento, le sue giocate accendono l’entusiasmo e piace ai tifosi di tutte le età anche per l’impegno, la semplicità e i valori umani di riferimento”.

