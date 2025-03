JIMENEZ: numeri migliori di sempre e seconda doppietta in carriera per l’italo-spagnolo

7 assist e 5 gol in 23 presenze con la maglia del Catania. Questi numeri sono sufficienti per rendere la stagione 2024/25, fin qui, la migliore di sempre per Kaleb Joel Jiménez Castillo. L’italo-spagnolo sta mettendo in mostra tutte le sue potenzialità, consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento.

Progressi evidenziati ultimamente anche in fase realizzativa. La doppietta rifilata al Latina, la prima tra le fila del Catania, conferma che il calciatore classe 2002 ha intrapreso il percorso giusto. Si tratta per lui della seconda in carriera dopo la doppietta siglata poco più di un anno fa, precisamente il 21 febbraio 2024. Allora vestiva la maglia dell’Atalanta Under 23, nel girone A di Serie C, sfidando a Caravaggio il Renate davanti ad una cornice di pubblico inferiore a 300 spettatori.

Finì 2-2 in uno scenario decisamente diverso a cui era abituato rispetto a Catania, con molte meno pressioni anche se nel contesto di una realtà che lavora proficuamente con i giovani. Adesso la società rossazzurra si gode l’apporto di Jiménez, con in testa il desiderio di definire prossimamente l’intesa per il prolungamento contrattuale del giocatore, attualmente legato al club etneo fino a giugno 2026

