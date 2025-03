KRAGL (Trapani): “Tifosi granata, venite più numerosi possibile per battere insieme il Catania”

Come preannunciato nei giorni scorsi dal presidente del Trapani Valerio Antonini, ha fatto ritorno in granata l’esperto centrocampista Oliver Kragl, fresco di risoluzione del contratto con l’Andria. Lo stesso Kragl ha anche concesso un’intervista a Telesud. Queste le sue parole in vista del match di domenica contro il Catania:

“Sono felice di essere tornato. Spero innanzitutto di trasmettere un pò di serenità, alla fine giochiamo a pallone per divertirci. Guardiamo avanti, vincendo le partite disponibili perchè ancora nulla è perduto. Dobbiamo pedalare e rialzare la testa, poi vediamo cosa succederà. Domenica ci saranno i festeggiamenti per i 120 anni del club granata, spero che i tifosi vengano più numerosi possibile allo stadio per vincere insieme questa partita”.

