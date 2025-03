LA SICILIA: “Altra caterva di fischi e contestazione, al ‘Massimino’ non ci si diverte più”

“C’è chi ha abbandonato l’idea di andare allo stadio (ieri 8mila presenze al di là del dato abbonati perchè la metà dei possessori della tessera valida una stagione è rimasta a casa) e chi resta al proprio posto e manifesta aspro malcontento fischiando la squadra fin dalla lettura delle formazioni e contestando verbalmente la società”, riporta La Sicilia che nel titolo evidenzia come allo stadio ‘Angelo Massimino’ non ci si diverta più.

Al termine della sfida con il Foggia, “la contestazione verbale della Sud nei confronti del vice presidente Grella conferma il distacco tra ambiente e club. Ci sono stati cori all’indirizzo di Pelligra provenienti dalla Nord, in generale i fischi sono stati costanti. Isteria verbale e depressione hanno avuto il sopravvento (commoventi invece i ricordi per Smeraldina). Depressione perchè in tanti hanno abbandonato lo stadio in silenzio, sbigottiti per una reazione che non è arrivata se non a folate”, si legge.

