LA SICILIA: “Catania, a Latina il primo esame di riscatto”

“Sezione rossazzurra combattenti, reduci e rientranti. Al bollettino medico si guarda sempre con enorme preoccupazione. Una volta l’imprevisto in rifinitura, una volta il virus intestinale. Poi la squadra. Insomma il Catania non riesce mai a ricomporre tutti i pezzi del puzzle. Ne mancano sempre tanti”, riporta La Sicilia sottolineando che, comunque, recupererà qualche elemento. Si fanno i nomi di Ierardi (rientra dalla squalifica), Montalto, De Paoli e Celli.

“Sabato la squadra di Toscano giocherà a Latina la prima di tre gare abbordabili. Da stabilire, in verità, se il confronto con la Turris del 12 marzo si disputerà o meno per la posizione tutt’altro che solida del club corallino che intanto non giocherà la sfida con il Taranto di sabato per la decisione del Giudice della Lega Pro”, si legge. Al di là delle assenze le prossime imminenti avversarie “sono teoricamente alla portata”. Testa, intanto, al Latina per quello che il quotidiano definisce il “primo esame di riscatto” per il Catania.

