LA SICILIA: “Catania, allenamenti tra il ‘Cibalino’ e Misterbianco verso Trapani”

“La squadra ha svolto ieri la terza seduta d’allenamento settimanale. Dopo la sessione di scarico di lunedì, martedì è stato giorno di riposo. Mercoledì ripresa al ‘Cibalino’, mentre ieri mattina la squadra si è allenata a Misterbianco”, riporta La Sicilia.

“Il gruppo si è ritrovato agli ordini dello staff tecnico per proseguire il percorso di avvicinamento al match di domenica. Anche oggi e domani in programma allenamenti mattutini a Misterbianco, poi è prevista la conferenza stampa della vigilia del tecnico Mimmo Toscano”, si legge. In casa rossazzurra “c’è rinnovato entusiasmo. Finalmente il gruppo è quasi al completo e nelle esercitazioni settimanali si registrano intensità e tecnica”, evidenzia il quotidiano. Lo staff medico del Catania “sta provando a recuperare alcuni giocatori che proprio prima del match contro il Crotone si sono fermati” (tra Dalmonte, Montalto e Luperini).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***