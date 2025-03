LA SICILIA: “Catania in lotta per un posto privilegiato nei playoff, il Messina per sopravvivere”

“Ci sono stati tempi migliori come i duelli promozione in C, come le sfide che infiammavano le stagioni più recenti in Serie A. La cruda attualità è di ben altro tenore: il Catania deve dare un seguito al successo di Latina per accomodarsi al tavolo degli spareggi conquistando un posto privilegiato. Il Messina deve sopravvivere e risalire la china quantomeno per disputare gli spareggi salvezza. La gara più delicata, per i padroni di casa, si gioca fuori dal rettangolo perchè una squadra che non s’arrende e continua a correre merita una proprietà solida”, riporta La Sicilia.

“Per i catanesi il derby per eccellenza resta quello contro il Palermo, ma la rivalità di campanile con la squadra dello Stretto è anch’essa notevole. Sarà lotta rude, fatta di singoli duelli ma anche di gioco corale. Nonostante la penalizzazione e le incertezze legate alla gestione, il Messina corre. Eccome”, si legge. “A centrocampo i duelli saranno decisivi. Frisenna, ex di turno, dovrebbe essere una delle pedine determinanti nelle due fasi, così come De Rose”.

Il Catania “che ha inanellato cinque risultati utili di fila deve non più pareggiare, ma vincere così come ha fatto a Latina”. La squadra di Mimmo Toscano “ha perso tante occasioni, ora può quantomeno in parte rimediare cercando e guadagnando un piazzamento che possa far sperare in un playoff solido. Messina è un banco di prova incerto. Lo è sempre stato. All’andata lo 0-0 resta un ricordo attualissimo. Il Catania attaccò più e più volte senza sbloccare il match. Mai dare per scontate certe gare, insomma”.

