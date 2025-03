LA SICILIA: “Catania, la corsa playoff passa da Trapani”

“La corsa ai playoff passa dal derby di Trapani”. Il Catania, alla ricerca del miglior piazzamento possibile in classifica, “non può concedersi pausa alcuna”, riporta La Sicilia. A poche giornate dalla fine (quattro per i rossazzurri perchè il Taranto è da tempo fuori dai giochi) “la squadra di Toscano sembra avere uomini a sufficienza e forza fisica per inanellare l’ottavo risultato utile di fila. Il pari servirebbe a poco, ma una vittoria al ‘Provinciale’ darebbe a Quaini e compagni un’autostima da trasferire alla fase spareggi. Servirà forzare le giocate, sbagliare il meno possibile, comprendere che ogni minuto da qui alla fine vale come una Champions”, si legge.

Avversaria la formazione allenata da Vincenzo Torrente, la cui posizione rimane a rischio e si ricorda l’ultimo incrocio del tecnico con i rossazzurri, ovvero “la finale di Coppa Italia di Serie C vinta ai danni del Padova. Non un precedente qualunque“, evidenzia l’articolo. “I granata hanno perso le ultime cinque gare, il Catania – come accennato – è reduce da sette risultati utili di fila. Tutto si azzera in un derby così delicato. Sarà una sfida tutta fisicità, pedate e qualche ideuzza tattica da mettere a frutto. I calci da fermo potrebbero determinare l’esito di un match tutto da scoprire”, riporta il quotidiano.

